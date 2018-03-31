МИД Японии: КНДР готовится к ядерному испытанию

МИД Японии уверено, что Северная Корея проводит подготовительные работы к новому ядерному испытанию. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает Mirror.

"Северная Корея делает все возможное, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию: на настоящее время они вывозят землю из подземного тоннеля, где было проведено прошлое испытание", - сказал он. Он также отметил, что Северная Корея "не раскрывает внешнему миру своих намерений о денуклеаризации". Заявление прозвучало через два дня после обнародования даты проведения саммита двух Корей, которое состоится 27 апреля.