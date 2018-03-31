Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км Порошенко о трассе Одесса-Рени: Уже отремонтировано 195 км, осталось - 94 км
Новости: Порошеко считает почетной обязанностью создание реабилитационных центов АТО Порошеко считает почетным создание реабилитационных центов
Новости: УПЛ. "Карпаты" обыграли "Черноморец" УПЛ. "Карпаты" обыграли "Черноморец"
Новости: Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США Систему Starlink одобрила Федеральная комиссия США
X

МИД Японии: КНДР готовится к ядерному испытанию

Ракеты в КНДР
16:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По данным министерства иностранных дел Японии, Северная Корея проводит подготовительные работы на ядерном полигоне.

МИД Японии уверено, что Северная Корея проводит подготовительные работы к новому ядерному испытанию. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает Mirror.

"Северная Корея делает все возможное, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию: на настоящее время они вывозят землю из подземного тоннеля, где было проведено прошлое испытание", - сказал он. Он также отметил, что Северная Корея "не раскрывает внешнему миру своих намерений о денуклеаризации". Заявление прозвучало через два дня после обнародования даты проведения саммита двух Корей, которое состоится 27 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Испытания, КНДР, МИД Японии, Полигон, Ракеты, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Китай сообщил США о визите Ким Чен Ына Япония опротестовала военные учения РФ на Курилах Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

Последние новости

В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы В NASA рассказали, когда начнут изучать Марс изнутри Умора да и только: вечерние анекдоты 31 марта
Сегодня читают
01 В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
02 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
03 Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
04 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
05 Джошуа - Паркер: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
17:39 В Баку прошел митинг оппозиции, в котором приняли участие 1,2 тысячи человек
17:29 Странные открытки из прошлых веков, что вызовут у вас недопонимание (Фото)
17:29 Гол-шедевр в матче "Карпаты" - "Черноморец" в стиле Роналдиньо (Видео)
17:22 Телеведущая Соломия Витвицкая снялась в роскошной весенней фотосессии
17:16 Данные Госстата: доходы украинцев выросли, а сбережения - сократились
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман о медицинской реформе: Для людей все будет бесплатно! Гройсман рассказал о медицинской реформе
Новости: Япония предупреждает ядерной эскалации КНДР Япония предупреждает ядерной эскалации КНДР
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет отстаивать Украину на G7
Новости: Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Добавить комментарий
0