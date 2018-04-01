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В Мемориальном парке Хиросимы теперь нельзя курить

Мемориальный парк мира
21:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ранее курение разрешалось в четырех специально отведенных для этого местах, теперь же курильщикам грозит штраф.

В японской Хиросиме в популярном среди туристов Мемориальном парке мира введен запрет на курение. Об этом сообщает NHK.

"Пересмотр городских правил вступил в силу в воскресенье, и теперь на всей территории парка запрещено курить", - говорится в сообщении. Как отмечается, раньше пепельницы были установлены в четырех отведенных для курения местах, но теперь работники парка закрыли их и установили защитные конусы, чтобы заблокировать вход в эти места. Нарушителям запрета на курение грозит штраф в размере 1000 иен - это около 9,5 долларов США.

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Новости мира, Запрет, Курение, Мемориальный парк, Хиросима, Япония.
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