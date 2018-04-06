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Китай выступил за наказание причастных к химатаке в Солсбери

Флаг Китая
03:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Представитель Китая подчеркнул, что все вопросы должны рассматриваться в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и в рамках полномочий ОЗХО.

Официальный Пекин выступает против любого применения химического оружия в мире, независимо от обстоятельств, и призывает привлечь к ответственности всех причастных к химатаке в Солсбери.

Об этом заявил в четверг на заседании постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй.

"Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или кем-нибудь при любых обстоятельствах. Любая сторона, любой, кто причастен к применению химического оружия (в британском городе Солсбери – ред.), должен быть привлечен к ответственности", - заявил глава делегации КНР при ООН.

Он подчеркнул, что КНР "внимательно следит" за расследованием дела об отравлении Скрипалей химическим веществом в Великобритании. "То, что сейчас необходимо сделать – найти истину, провести комплексное, беспристрастное и объективное расследование и на основе доказательств сделать выводы", - подчеркнул постоянный представитель Китая при ООН.

Как сообщалось, в четверг в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке состоялось заседание по требованию делегации России, связанное с применением боевого химического вещества на территории Великобритании.

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Все по теме:

Новости мира, Китай, ОЗХО, Отравление Скрипаля, Пекин, Солсбери, Химатака в Солсбери.
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