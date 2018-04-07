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Угрозе Китая будет противостоять новосозданная морская пехота Японии

Морская пехота Японии (JGSDF)
13:38 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря.

На японском острове Кюсю представили первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты численностью около 1500 человек. Решение о создании бригады быстрого реагирования было принято на фоне опасений Токио по поводу угроз со стороны Китая, пишет Reuters.

"Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Ожидается, что морпехов сначала разместят на Кюсю, а в дальнейшем передислоцируют на Окинаву.

Напомним, в декабре прошлого года японское правительство одобрило рекордные расходы на оборону в размере около 39 миллиардов евро.

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Все по теме:

Новости мира, Китай, Кюсю, Морская пехота Японии, Томохиро Ямамото, Угроза Китая, Япония.
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