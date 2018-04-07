Угрозе Китая будет противостоять новосозданная морская пехота Японии

На японском острове Кюсю представили первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты численностью около 1500 человек. Решение о создании бригады быстрого реагирования было принято на фоне опасений Токио по поводу угроз со стороны Китая, пишет Reuters.

"Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Ожидается, что морпехов сначала разместят на Кюсю, а в дальнейшем передислоцируют на Окинаву.

Напомним, в декабре прошлого года японское правительство одобрило рекордные расходы на оборону в размере около 39 миллиардов евро.