В Японии впервые за 17 лет выпал апрельский снег

В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, что совпало с цветением сакур.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на Tjournal.

Высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме — выше 4-5 ° С. После снегопадов в регион придут дожди, отмечают метеорологи.

Сезон цветения сакуры на юге Японии начинается еще в середине января. И достигает своей вершины в марте-апреле.