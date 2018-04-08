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В Японии впервые за 17 лет выпал апрельский снег
Новости мира: Выпавший апрельский снег в Японии совпал с цветением сакуры.
В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, что совпало с цветением сакур.
Об этом сообщает Громадское со ссылкой на Tjournal.
Высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме — выше 4-5 ° С. После снегопадов в регион придут дожди, отмечают метеорологи.
Сезон цветения сакуры на юге Японии начинается еще в середине января. И достигает своей вершины в марте-апреле.
Telegraf.com.ua