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СМИ: Помпео совершил сверхсекретный визит в КНДР

Майк Помпео
05:11 Сегодня Телеграф

Новости мира: Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США лично летал в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.

Директор ЦРУ Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею для встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном в качестве посланника президента США Дональда Трампа.

Как сообщила Украинская правда, об этом, ссылаясь на источники, которые напрямую знают о поездке, сообщает The Washington Post.

Необычная встреча одного из наиболее доверенных эмиссаров Трампа и северокорейского диктатора является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном о денуклеаризации, сообщили источники на условиях анонимности.

"Я испытываю оптимизм, что правительство Соединенных Штатов может установить условия для этого надлежащим образом, чтобы президент и северокорейский лидер могли провести этот разговор [который] поставит нас на путь достижения дипломатического результата, в котором Америка так отчаянно - Америка и мир так отчаянно нуждаются", - заявил Помпео в Комитете по международным отношениям Сената на прошлой неделе во время слушаний по утверждению его на должность госсекретаря США.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп сообщил, что США и Северная Корея ведут прямые переговоры на "очень высоком уровне" об организации его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, для проведения встречи рассматриваются пять разных мест, а состоится она в конце мая или начале июня.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Майк Помпео, США-КНДР.
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