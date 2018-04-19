Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов

Силы полиции в четверг утром начали освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики в центре Еревана.

Несколько десятков человек задержаны, их на микроавтобусах доставляют в отделения полиции.

Лидер оппозиционного движения, выступающего против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, депутат парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников не оказывать сопротивления.

Как сообщалось ранее, Н.Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.

Здания окружены спецподразделениями полицейских с дубинками, щитами, перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств на рабочие места.

В 11:00 по ереванскому времени (10:00 по Киеву) в здании правительства должно состояться первое заседание правительства Армении во главе с С.Саргсяном.

В среду вечером протестующие прошли шествием к резиденции премьер-министра Армении.