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Протесты в Ереване: полиция начала задерживать демонстрантов

Протесты в Ереване
09:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Ереване полиция начала задерживать демонстрантов, блокировавших вход в правительственные здания.

Силы полиции в четверг утром начали освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики в центре Еревана.

Несколько десятков человек задержаны, их на микроавтобусах доставляют в отделения полиции.

Лидер оппозиционного движения, выступающего против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, депутат парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников не оказывать сопротивления.

Как сообщалось ранее, Н.Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.

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Здания окружены спецподразделениями полицейских с дубинками, щитами, перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств на рабочие места.

В 11:00 по ереванскому времени (10:00 по Киеву) в здании правительства должно состояться первое заседание правительства Армении во главе с С.Саргсяном.

В среду вечером протестующие прошли шествием к резиденции премьер-министра Армении.

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Новости мира, Армения, Ереван, Протесты в Ереване, Серж Саргсян.
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