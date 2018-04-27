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В Китае произошло нападение на школу, есть погибшие и пострадавшие

Ребенок рисует
16:11 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: В китайской провинции Шэньси мужчина совершил нападение на школу, когда дети собирались идти домой, погибли 7 человек, еще 12 получили ранения.

В китайской провинции Шэньси мужчина напал на школу. Об этом сообщает РИА Новости. В результате инцидента 7 человек погибло и 12 пострадало.

По имеющейся информации, нападение было внезапным и произошло в момент, когда дети направлялись из школы по домам около 18.10 по местному времени (13.10 мск).

В настоящий момент нападавший задержан. Причины, побудившие его к преступлению, пока неизвестны. Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось, в Стерлитамаке в российской Республике Башкортостан школьник напал с ножом на одноклассниц, а затем устроил пожар в школе.

По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю.

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