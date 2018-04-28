В субботу Пашинян собирается провести митинги в двух городах Армении

Лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян сообщил об изменении планов на субботу.

"Завтра в 14:00 мы проведём митинг в Иджеване (административный центр Тавушской области на северо-востоке республики), а в 17:00 - Ванадзоре (административный центр Лорийской области на севере)", - сообщил Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, начало мероприятий будет дано в Ереване в 11:00, где сторонники Н.Пашиняна должны собраться для дальнейшего автопробега в указанные города.

Ранее в пятницу состоялся многотысячный митинг сторонников Н.Пашиняна в городе Гюмри.