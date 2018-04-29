Оппозиционер Пашинян призвал сторонников собираться на митинг в Ереване

Лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников вечером в воскресенье собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана.

"Несмотря на то, что политическая ситуация изменилась, есть определенный прогресс, тем не менее, призываю всех вас сегодня с 12:00 начать наши мирные ненасильственные акции гражданского неповиновения, заблокировать все дороги. Ровно в 16:00 дороги должны быть открыты, чтобы наши граждане имели возможности прийти на митинг на площадь ровно в 19:00. Ожидается чрезвычайно важный митинг, и мы должны показать нашу решительность, показать, что нас невозможно сломит", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook Н.Пашинян.

Он также сообщил, что в 17:00 проведет шествие с площади Франции в сторону площади Республики, после чего начнет митинг.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.

Партия "Дашнакцутюн", входившая в правящую коалицию с Республиканской партией Армении, 25 апреля вышла из нее, а 26 апреля три ее представителя в правительстве подали в отставку.

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, заявил в субботу вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Тем временем, в воскресенье сторонники Н.Пашиняна намерены в Ереване перекрыть дороги.