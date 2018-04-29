Южная и Северная Кореи намерены синхронизировать время

Северная Корея переведет часы на 30 минут вперед для синхронизации времени с Южной Кореей. Об этом сообщает CTV, которое опубликовало заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сообщается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал на двустороннем саммите 27 апреля. По его словам, Пхеньян переведет время, чтобы синхронизировать его с Сеулом.

Как сообщалось, Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает "Kyodo" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).