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Южная и Северная Кореи намерены синхронизировать время
Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея переведет часы на 30 минут вперед, чтобы синхронизировать время с Южной Кореей.
Северная Корея переведет часы на 30 минут вперед для синхронизации времени с Южной Кореей. Об этом сообщает CTV, которое опубликовало заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.
Сообщается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал на двустороннем саммите 27 апреля. По его словам, Пхеньян переведет время, чтобы синхронизировать его с Сеулом.
Ким Чен Ын: Начинается новая история двух Корей
Как сообщалось, Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает "Kyodo" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).
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