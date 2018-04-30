Кандидатуру Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

С участием лидера фракции "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна состоялось заседание фракции, на котором обсуждался вопрос о выдвижении лидера протестного движения на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на члена фракции "Елк" Арарата Мирозяна, фракция единогласно приняла решение о выдвижении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра. Он также высказал мнение о том, что у них не будет проблем с поддержкой кандидатуры Никола Пашиняна со стороны парламентского большинства - фракции Республиканской партии Армении (РПА).

"Сегодня также запланированы встречи Пашиняна с другими парламентскими фракциями, а именно: с фракциями РПА, блока "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн", - отмечается в сообщении.

На вчерашнем митинге на площади Республики в Ереване Никол Пашинян заявил, что готов занять пост премьер-министра Армении.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии, намеченной на 1 мая. Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении 23 апреля, через несколько дней после его избрания и назначения. Он принял такое решение после уличных протестов, возглавляемых Пашиняном.