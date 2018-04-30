Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Президент Южной Кореи: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Мун Чжэ Ин
15:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что президент США Дональд Трамп достоин нобелевской премии за усилия по прекращению противостояния с Северной Кореей.

Президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за те усилия, которые он приложил к прекращению противостояния с Северной Кореей по поводу ядерной программы Пхеньяна, считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - цитируют западные СМИ слова южнокорейского президента, сказанные им в понедельник на правительственном совещании.

В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.

Госсекретарь США считает мирную денуклеаризацию КНДР обязанностью Америки

В совместном заявлении двух стран говорится, что одной из целей усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом является работа над встречами по корейской тематике с участием США и Китая. "Южная и Северная Корея договорились в течение этого года активно продвигать трехсторонний формат встреч, который включает обе Кореи и США, или четырехсторонний формат - с участием двух Корей, США и Китая", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам межкорейского саммита.

Ранее президент США Д.Трамп заявил, что американо-северокорейский саммит может состояться через три-четыре недели. "Думаю, мы встретимся (с лидером КНДР Ким Чен Ыном - ИФ) в ближайшие три-четыре недели", - заявил он, выступая на митинге в Мичигане. По его словам, "это должна быть очень важная встреча", связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Трамп, Мун Чжэ Ин, Нобелевская премия, Президент США, Президент Южной Кореи, Прекращение противостояния, Северная Корея, Усилия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

В Ереване протестующие перекрывают дороги Южная и Северная Кореи намерены синхронизировать время Оппозиционер Пашинян призвал сторонников собираться на митинг в Ереване

Последние новости

ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме Раскрыты характеристики смарт-телевизора Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition Хоккей. Сборная Украины узнала соперников на следующем ЧМ в Дивизионе IB
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
18:17 Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для отличного настроения
17:58 Бокс. Сохранение пояса IBF обошлось Головкину в € 20 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0