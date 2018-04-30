Теракты в Афганистане унесли жизни 10 журналистов

По данным международной организации "Репортеры без границ", в результате теракта в Кабуле 30 апреля погибли не менее девяти журналистов и ранены еще шесть.

"Это наиболее тяжкое посягательство на сотрудников СМИ в Афганистане с момента свержения талибов в 2001 году", - цитирует организацию DW.

По данным "Репортеров без границ", большинство погибших представителей СМИ были моложе 30 лет.

BBC journalist Ahmad Shah, who was killed earlier today. pic.twitter.com/ISxNiEYd0I — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 30 апреля 2018 г.

Bei dem Doppelanschlag heute in #Kabul wurden mindestens neun #Journalisten getötet und sechs weitere schwer verletzt. Es war der schwerste Angriff auf Medienschaffende in #Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 2001. https://t.co/wG3u6S4EZ9 via @RSF_inter — ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) 30 апреля 2018 г.

В тот же день в результате теракта в провинции Хост на востоке Афганистана погиб репортер британской медиакомпании BBC Ахмад Шах. 29-летний журналист сотрудничал с афганской редакцией BBC более года.

Всего в результате серии терактов в Кабуле и других регионах Афганистана 30 апреля погибли несколько десятков человек.

Два взрыва прогремели с небольшим интервалом в утренние часы пик в кабульском районе Шаш-Дарак, где расположены посольство США, представительство НАТО и штаб-квартира афганской службы госбезопасности.

В провинции Кандагар на юге страны в результате взрыва, устроенного смертником возле мечети в районе Даман, погибли 11 детей, еще 16 человек были ранены. Смертник подорвал заминированный автомобиль, когда мимо проезжала автоколонна с иностранными военнослужащими. Еще один теракт произошел в провинции Нангархар на востоке страны, в результате погиб начальник местной полиции.