Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 01.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Новости: В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
Новости: Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Новости: Какого числа Троица в 2018 году
Какого числа Троица в 2018 году
X

Теракты в Афганистане унесли жизни 10 журналистов

Теракты в Афагнистане
20:46 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В результате нескольких терактов в Афганистане погибли десять журналистов.

По данным международной организации "Репортеры без границ", в результате теракта в Кабуле 30 апреля погибли не менее девяти журналистов и ранены еще шесть.

"Это наиболее тяжкое посягательство на сотрудников СМИ в Афганистане с момента свержения талибов в 2001 году", - цитирует организацию DW.

По данным "Репортеров без границ", большинство погибших представителей СМИ были моложе 30 лет.

 

 

В тот же день в результате теракта в провинции Хост на востоке Афганистана погиб репортер британской медиакомпании BBC Ахмад Шах. 29-летний журналист сотрудничал с афганской редакцией BBC более года.

Всего в результате серии терактов в Кабуле и других регионах Афганистана 30 апреля погибли несколько десятков человек.

Два взрыва прогремели с небольшим интервалом в утренние часы пик в кабульском районе Шаш-Дарак, где расположены посольство США, представительство НАТО и штаб-квартира афганской службы госбезопасности.

В провинции Кандагар на юге страны в результате взрыва, устроенного смертником возле мечети в районе Даман, погибли 11 детей, еще 16 человек были ранены. Смертник подорвал заминированный автомобиль, когда мимо проезжала автоколонна с иностранными военнослужащими. Еще один теракт произошел в провинции Нангархар на востоке страны, в результате погиб начальник местной полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Афганистан, Кабул, Погибшие журналисты, Теракты, Теракты в Кабуле.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Пашинян сегодня проведет переговоры с парламентскими партиями Армении Армения будет развивать отношения с Россией, ЕС, США и Китаем Россиянин, воевавший на стороне боевиков в Сирии, задержан в аэропорту Еревана

Последние новости

Уморительные фотожабы, которые сделают ваш день Роскошный средиземноморский дом с видом на залив Певеро (Фото) "Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем"
Сегодня читают
01 В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
02 Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео)
03 Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin
04 Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)
05 Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление
Новости сегодня
13:56 Катрин де Болль приступила к работе на должности главы Интерпола
13:55 Жуниор Мораес может продолжить карьеру в ЦСКА
13:50 Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)
13:46 Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"
13:44 13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда
Новости: В центре Киева начался марш активистов
В центре Киева начался марш активистов
Новости: В Армении сегодня выберут премьера
В Армении сегодня выберут премьера
Новости: NASA может перенести свою миссию Mars 2020
NASA может перенести свою миссию Mars 2020
Добавить комментарий
0