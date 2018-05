Теракты в Афганистане унесли жизни 10 журналистов

По данным международной организации "Репортеры без границ", в результате теракта в Кабуле 30 апреля погибли не менее девяти журналистов и ранены еще шесть.

"Это наиболее тяжкое посягательство на сотрудников СМИ в Афганистане с момента свержения талибов в 2001 году", - цитирует организацию DW.

По данным "Репортеров без границ", большинство погибших представителей СМИ были моложе 30 лет.

BBC journalist Ahmad Shah, who was killed earlier today. pic.twitter.com/ISxNiEYd0I

Bei dem Doppelanschlag heute in #Kabul wurden mindestens neun #Journalisten getötet und sechs weitere schwer verletzt. Es war der schwerste Angriff auf Medienschaffende in #Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 2001. https://t.co/wG3u6S4EZ9 via @RSF_inter

— ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) 30 апреля 2018 г.