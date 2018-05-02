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Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя

ООН
02:56 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: ООН готова обсудить участие в закрытии ядерного полигона КНДР.

ООН готова обсудить возможность участия в операции по закрытию ядерного полигона в КНДР в качестве наблюдателя. Всемирная организация может также оказать помощь в трансформации демилитаризованной зоны на границе КНДР с Южной Кореей, сообщили во вторник в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по итогам его телефонного разговора с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Южнокорейский лидер в ходе беседы попросил у ООН помощи "в проверке предстоящего закрытия полигона для ядерных испытаний КНДР", а также содействие в “осуществлении сделки между КНДР и РК о трансформации демилитаризованной зоны в зону мира”, говорится в сообщении.

"Генеральный секретарь подтвердил, что ООН полностью поддерживает продолжение межкорейского диалога, и в связи с этим пообещал, что ООН готова обсудить возможные способы оказания содействия", — отметили в канцелярии административного главы всемирной организации.

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Все по теме:

Новости мира, Денуклеаризация, КНДР, ООН, Ядерный полигон.
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