Ким Чен Ын оттолкнул фотографа за попытку снять его жену (Видео)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын оттолкнул в сторону фотографа, который пытался заснять его жену Ри Сол Чжу во время визита в Южную Корею. Видео случившегося опубликовало издание The Mirror. Инцидент произошел, когда Ким Чен Ын хотел представить жену южнокорейскому лидеру. По информации издания, это первый случай, когда кто-то из лидеров КНДР берет на встречу с президентом Южной Корее свою супругу.