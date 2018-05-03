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На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли

Песчаная буря в Индии
11:11 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: На северо-западе Индии во время сильных масштабных песчаных бурь уже погибли 77 человек, еще 143 пострадали.

В штатах Раджастан и Уттар-Прадеш на северо-западе Индии в результате мощных песчаных бурь погибли 77 человек, еще 143 пострадали, передает AFP.

“Опечален потерями из-за песчаных бурь в различных частях Индии. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы направили команды спасателей в разные регионы для оказания помощи пострадавшим”, — написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Песчаные бури высокой интенсивности также привели к разрушению зданий, электрических столбов и деревьев. В штатах объявлено чрезвычайное положение в течение ближайших 48 часов.

В Индонезии произошло извержение вулкана

Из-за ненастья были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели, передает Hindustan Times.

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Новости мира, Песчаная буря в Индии, Погибшие, Пострадавшие, Раджастан, Уттар-Прадеш.
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