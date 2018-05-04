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Сеул опровергает снижение численности армии США в Корее

Армия США в Сеуле
09:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Сеул опроверг сообщения о намерении Трампа сократить численность американских войск в Южной Корее.

У президента США Дональда Трампа нет планов, касающихся сокращения численности американского воинского персонала в Южной Корее, сообщил журналистам представитель офиса южнокорейского главы государства.

"Ведущий сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил, что сообщения (на эту тему - ред) не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Трамп распорядился снизить численность войск США в Южной Корее
Трамп распорядился снизить численность войск США в Южной КорееЧитать полностью

Как ранее сообщила газета New York Times, Д.Трамп рассматривает вариант снижения численности американского военного персонала на территории Южной Кореи.

Указание о "подготовке вариантов снижения численности американских войск в Южной Корее" президент дал Пентагону в преддверье намеченной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметило издание.

Газета указывает, что численность воинского персонала США в Южной Корее "не будет предметом торга" в ходе встречи, однако в случае подписания мирного договора между двумя странами отпадет надобность в содержании там 20 тыс. американских военных.

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Новости мира, Армия США в Корее, Дональд Трамп, США, Южная Корея.
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