Сеул опровергает снижение численности армии США в Корее

У президента США Дональда Трампа нет планов, касающихся сокращения численности американского воинского персонала в Южной Корее, сообщил журналистам представитель офиса южнокорейского главы государства.

"Ведущий сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил, что сообщения (на эту тему - ред) не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Как ранее сообщила газета New York Times, Д.Трамп рассматривает вариант снижения численности американского военного персонала на территории Южной Кореи.

Указание о "подготовке вариантов снижения численности американских войск в Южной Корее" президент дал Пентагону в преддверье намеченной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметило издание.

Газета указывает, что численность воинского персонала США в Южной Корее "не будет предметом торга" в ходе встречи, однако в случае подписания мирного договора между двумя странами отпадет надобность в содержании там 20 тыс. американских военных.