Сеул опровергает снижение численности армии США в Корее
Новости мира: Сеул опроверг сообщения о намерении Трампа сократить численность американских войск в Южной Корее.
У президента США Дональда Трампа нет планов, касающихся сокращения численности американского воинского персонала в Южной Корее, сообщил журналистам представитель офиса южнокорейского главы государства.
"Ведущий сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме сообщил, что сообщения (на эту тему - ред) не соответствуют действительности", - подчеркнул он.
Как ранее сообщила газета New York Times, Д.Трамп рассматривает вариант снижения численности американского военного персонала на территории Южной Кореи.
Указание о "подготовке вариантов снижения численности американских войск в Южной Корее" президент дал Пентагону в преддверье намеченной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметило издание.
Газета указывает, что численность воинского персонала США в Южной Корее "не будет предметом торга" в ходе встречи, однако в случае подписания мирного договора между двумя странами отпадет надобность в содержании там 20 тыс. американских военных.