Сильные песчаные бури в Индии: количество жертв превысило 120 человек
Новости мира: На севере Индии продолжают свирепствовать сильнейшие за последние 20 лет песчаные бури, уже известно о более 125 погибших.
На севере Индии бушуют сильные песчаные бури, которые унесли жизни уже по меньшей мере 125 человек. Как сообщает AFP, сильный ветер со скоростью 130 километров в час пронесся по индийскими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан и Пенджаб, снося здания и деревья.
По меньшей мере, 111 человек погибли, так как их завалило в домах. Еще 14 человек погибли в штате Андра-Прадеш, который забросало молниями во время грозы. Количество погибших, как предполагают, может возрасти.
Yesterday #Sandstorm in #Bikaner #Rajasthan #India pic.twitter.com/nNGWGFayQz
— Babita_Bikaner (@Babita_Bikaner) 4 мая 2018 г.
Штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан пострадали больше других и остались без электроснабжения. Представитель по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сказал, что это самая сильная буря за последние 20 лет.
На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
Власти объявили чрезвычайное положение. Из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.
Violenta #tempesta di #sabbia, accompagnata da abbondanti #piogge, ha devastato ieri gli stati indiani dell'#UttarPradesh e del #Rajasthan, causando oltre 95 morti, secondo fonti ufficiali. #tempestadisabbia #maltempo #sandstorm #duststorm #India pic.twitter.com/JHffgyexpW
— meteo & radar (@meteoeradar) 3 мая 2018 г.
Индийский метеорологический департамент прогнозирует больше штормов и в более широкой области перед выходными.