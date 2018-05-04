Сильные песчаные бури в Индии: количество жертв превысило 120 человек

На севере Индии бушуют сильные песчаные бури, которые унесли жизни уже по меньшей мере 125 человек. Как сообщает AFP, сильный ветер со скоростью 130 километров в час пронесся по индийскими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан и Пенджаб, снося здания и деревья.

По меньшей мере, 111 человек погибли, так как их завалило в домах. Еще 14 человек погибли в штате Андра-Прадеш, который забросало молниями во время грозы. Количество погибших, как предполагают, может возрасти.

Штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан пострадали больше других и остались без электроснабжения. Представитель по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сказал, что это самая сильная буря за последние 20 лет.

Власти объявили чрезвычайное положение. Из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.

Индийский метеорологический департамент прогнозирует больше штормов и в более широкой области перед выходными.