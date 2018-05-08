Ким Чен Ын в Китае встретился с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае, сообщает агентство Associated Press.

По данным китайских СМИ, визит Ким Чен Ына в Китай начался 7 мая и продолжился во вторник в городе Далянь.

Таким образом, это уже вторая поездка в Китай для Ким Чен Ына. Впервые он посетил КНР в марте.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщало, что северокорейский самолет, на борту которого находится высокопоставленный чиновник из Пхеньяна, прибыл в китайский город Далянь в понедельник. Источники предполагали, что на борту самолета с высокой вероятностью находился Ким Чен Ын, судя по протокольным мероприятиям.

По данным японского NHK, в китайском городе Далянь накануне временно перекрывалось движение транспорта, в том числе воздушного. Также в международном аэропорту этого города на несколько часов запретили отправлять и принимать рейсы. Кроме того, до вторника закрыли городской дом приемов.