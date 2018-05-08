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Ким Чен Ын в Китае встретился с Си Цзиньпином

Ким Чен Ын
14:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае, сообщает агентство Associated Press.

По данным китайских СМИ, визит Ким Чен Ына в Китай начался 7 мая и продолжился во вторник в городе Далянь.

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Таким образом, это уже вторая поездка в Китай для Ким Чен Ына. Впервые он посетил КНР в марте.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщало, что северокорейский самолет, на борту которого находится высокопоставленный чиновник из Пхеньяна, прибыл в китайский город Далянь в понедельник. Источники предполагали, что на борту самолета с высокой вероятностью находился Ким Чен Ын, судя по протокольным мероприятиям.

По данным японского NHK, в китайском городе Далянь накануне временно перекрывалось движение транспорта, в том числе воздушного. Также в международном аэропорту этого города на несколько часов запретили отправлять и принимать рейсы. Кроме того, до вторника закрыли городской дом приемов.

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Новости мира, Ким Чен Ын, Китай, КНДР, КНР, Северная Корея, Си Цзиньпин.
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