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Госсекретарь США отправился в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном
02:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: Это второй визит Майка Помпео в Северную Корею.
Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Пхеньян, чтобы подготовить КНДР к саммиту президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Об этом сообщает 112 со ссылкой на CNN.
"Место, время и дата уже согласованы, все готово. Мы ожидаем от встречи небывалого успеха", - заявил Трамп.
Также планируется обсудить троих американских граждан, которых незаконно держат в КНДР в качестве заложников.
В прошлом месяце Помпео совершил в КНДР секретный визит, о котором узнали СМИ. Он встретился с Ким Чен Ыном и обсудил детали будущего саммита.
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