Госсекретарь США отправился в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Пхеньян, чтобы подготовить КНДР к саммиту президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на CNN.

"Место, время и дата уже согласованы, все готово. Мы ожидаем от встречи небывалого успеха", - заявил Трамп.

Также планируется обсудить троих американских граждан, которых незаконно держат в КНДР в качестве заложников.

В прошлом месяце Помпео совершил в КНДР секретный визит, о котором узнали СМИ. Он встретился с Ким Чен Ыном и обсудил детали будущего саммита.