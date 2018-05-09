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Госсекретарь США отправился в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном

Майк Помпео и Ким Чен Ын
02:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Это второй визит Майка Помпео в Северную Корею.

Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Пхеньян, чтобы подготовить КНДР к саммиту президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на CNN.

"Место, время и дата уже согласованы, все готово. Мы ожидаем от встречи небывалого успеха", - заявил Трамп.

Также планируется обсудить троих американских граждан, которых незаконно держат в КНДР в качестве заложников.

В прошлом месяце Помпео совершил в КНДР секретный визит, о котором узнали СМИ. Он встретился с Ким Чен Ыном и обсудил детали будущего саммита.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Корея, Майк Помпео.
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