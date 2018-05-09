В центре Кабула произошло три взрыва, есть информация о раненых

В центре афганской столицы Кабуле в среду произошло три взрыва, есть информация о раненых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции и министерства внутренних дел Афганистана.

"Боевики осуществили по меньшей мере три взрыва в столице Афганистана Кабуле в среду, а потом отстреливались из захваченных зданий", - говорится в сообщении.

По словам представителя министерства здравоохранения Афганистана, в результате атаки ранения получили по меньшей мере шесть человек. Однако количество пострадавших, вероятно, возрастет.

Отмечается, что первый взрыв произошел у полицейского участка в западном кабульском районе Дашт-е-Барчи. Два других прогремели через несколько минут в центральном торговом районе Шар-э-Нау.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. Детали выясняются.