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Впервые за 60 лет: Парламентские выборы в Малайзии выиграла оппозиция

Махатхир Мохамад
12:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: На выборах в парламент Малайзии впервые за последние 60 лет выиграла оппозиция, премьер-министром, скорее всего, станет 92-летний Махатхир Мохамад.

На парламентских выборах в Малайзии победу впервые за 60 лет одержала оппозиция, в результате чего премьер-министром, как ожидается, станет 92-летний Махатхир Мохамад, сообщает в четверг телеканал CNN.

М.Мохамад пообещал как можно скорее сформировать новое правительство. Утвердить его в должности премьер-министра предстоит королю Малайзии Мухаммаду V.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что информации о том, когда новый премьер будет утвержден, пока нет, однако в четверг утверждения не будет.

Коалиция М.Мохамада Pakatan Harapan ("Альянс Надежды") получила 121 из 222 мест в палате представителей парламента страны, правящая Barisan Nasional ("Национальный фронт") получила 79 мест.

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Действующий премьер-министр страны Наджиб Разак, чья партия "Национальный фронт" находилась у власти с 1957 года, заявил, что он принимает "волю народа".

М.Мохамад уже занимал пост премьер-министра Малайзии на протяжении 22 лет - с 1981 по 2003 годы. Телеканал отмечает, что 92-летний политик может стать старейшим лидером в мире.

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