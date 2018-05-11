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В Армении прошли перестановки в руководстве силовиков

Армен Саркисян и Никол Пашинян
09:34 Сегодня Телеграф
www.eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Президент Армении Армен Саркисян назначил новых руководителей полиции и Службы безопасности, они будут работать в непосредственном подчинении премьера.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности. Об этом передает News.am.

Полицию возглавил Валерий Осипян, а Службу нацбезопасности - Артур Ванецян. С предложением уволить глав ведомств к Саркисяну обратился новый премьер-министр страны Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Осипян и Ванецян будут работать в непосредственном подчинении премьера.

"Ожидаю, что с завтрашнего дня люди почувствуют изменения. Мы должны искоренить коррупцию в структуре полиции, начиная с дорожной полиции. В ближайшее время будут приняты новые решения, которых ждут граждане Армении. Задачей СНБ также будет борьба с коррупцией, на ряду с другими задачами", - отметил он.

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До назначения Осипян работал заместителем начальника полиции Еревана, а Ванецян был заместитель начальника управления СНБ по городу.

До избрания Пашинян заверил, что в его правительстве олигархов не будет, и после 8 мая в стране не будет монополии на экономическую деятельность.

Как известно, Пашинян стал лидером оппозиции на фоне масштабных митингов в стране, после чего парламент со второй попытки избрал его премьером.

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Новости мира, Армен Саркисян, Назначение новых руководителей, Полиция, Президент Армении, Служба безопасности.
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