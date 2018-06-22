Северная и Южная Кореи определились с датой воссоединения семей

Воссоединения семей из Южной и Северной Кореи, которые были разделены во время Корейской войны 1950-53 гг., пройдет с 20 по 26 августа на севере курорта Кунг-Маунт Кумганг. Об этом сообщает RTE.

Заметим, что договоренности про такой обмен были достигнуты 27 апреля во время межкорейского саммита.

Напомним, Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.

Отмечено, что кроме договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, Кореи будут настаивать на трехсторонних переговорах, включая Вашингтон, или вчетвером - вместе с Пекином, чтобы перевести перемирия в мирный договор и установить постоянный мир на Корейском полуострове.