Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода

Фермер из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая нашел камень, похожий на панцирь черепахи.

Оказалось, что это окаменелости животного возрастом более 150 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.

Дочь мужчины опубликовала фотографии в соцсети. Они быстро распространились и привлекли внимание местных властей.

Палеонтологи, приглашенные районным департаментом земельных ресурсов, подтвердили, что находка — окаменелости змеиношеей черепахи из юрского периода.