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Новости: Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
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Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода

Окаменелость
04:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Найденные останки выставят в местном геологическом музее.

Фермер из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая нашел камень, похожий на панцирь черепахи.

Оказалось, что это окаменелости животного возрастом более 150 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.

Дочь мужчины опубликовала фотографии в соцсети. Они быстро распространились и привлекли внимание местных властей.

Палеонтологи, приглашенные районным департаментом земельных ресурсов, подтвердили, что находка — окаменелости змеиношеей черепахи из юрского периода.

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Новости мира, Археология, Китай, Юрский период.
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