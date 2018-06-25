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Фермер из Китая нашел окаменелости юрского периода
Новости мира: Найденные останки выставят в местном геологическом музее.
Фермер из муниципалитета Чунцин на юго-западе Китая нашел камень, похожий на панцирь черепахи.
Оказалось, что это окаменелости животного возрастом более 150 миллионов лет, сообщает агентство Синьхуа.
Дочь мужчины опубликовала фотографии в соцсети. Они быстро распространились и привлекли внимание местных властей.
Палеонтологи, приглашенные районным департаментом земельных ресурсов, подтвердили, что находка — окаменелости змеиношеей черепахи из юрского периода.
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