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В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу, есть погибший и раненые

Наезд автопогрузчика на людей в Китае
11:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В китайском городе Яньтай мужчина на автопогрузчике наехал на людей возле остановки транспорта, один человек погиб, еще свыше 10 получили травмы.

Инцидент произошел в 7:20 в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

По меньшей мере один человек погиб и более десяти получили травмы после того, как мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей утром в понедельник, 25 июня, на востоке Китая, сообщает China News.

Инцидент произошел в 7:20 в городе Яньтай. Мужчина на автопогрузчике совершил наезд на людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

Причины произошедшего пока не установлены, передает ТАСС со ссылкой на городское Управление общественной безопасности. Автопогрузчик врезался в стоящие на перекрестке автомобили, протаранив дорожные заграждения.

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Полиция вынуждена была открыть огонь по водителю, так как он не реагировал на призывы остановиться.

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Новости мира, Китай, Мужчина наехал на людей, Остановка общественного транспорта, Погибший, Раненые, Яньтай.
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