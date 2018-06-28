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Азербайджан с 1 июля начнет председательствовать в ОЧЭС

Страны-члены ОЧЭС
10:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Посольство Украины в Армении сообщает, что Азербайджанская Республика с 1 июля получит председательство в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

Азербайджанская Республика с 1 июля будет председательствовать в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) после завершения полугодичного председательствования Армении. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Армении по результатам 38-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС, которое состоялось в Ереване 27 июня. 

"Глава украинской делегации Временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов поздравил Армению с завершением полугодичного председательства в ОЧЭС, отдельное внимание уделив мероприятиям, которые проводились в рамках календаря армянского председательства на территории Украины... Заседание завершилось торжественной передачей председательства в ОЧЭС Азербайджанской Республике, которое начнется с 1 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

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В ходе заседания главы делегаций стран-членов Организации, представители ее институтов, наблюдатели и секторальные диалоговые партнеры выступили с заявлениями, обсудили текущую ситуацию и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Глава украинской делегации в своем выступлении подчеркнул, что только восстановление мира и стабильности в регионе, суверенитета и территориальной целостности стран-членов Организации в рамках международно определенных границ может обеспечить прочную основу для развития сотрудничества стран ОЧЭС.

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Новости мира, Азербайджан, Армения, ОЧЭС, Председательство.
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