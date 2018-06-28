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В Индии потерпел крушение пассажирский самолет, есть погибшие

Крушение самолета в Мумбаи
15:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Мумбаи 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета потерпел крушение и упал на строительную площадку, погибло не менее 6 человек

В Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Daily Mail.

"По меньшей мере шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мумбаи, Индия", - говорится в сообщении.

12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар.

Все четыре человека на борту - пилот, второй пилот и два инженера по техническому обслуживанию воздушных судов - погибли, кроме них погибли еще два человека, которые находились в момент катастрофы на земле.

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Причина катастрофы пока неизвестна.

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Новости мира, Beechcraft King Air C90, Индия, Испытательный полет, Крушение самолета в Мумбаи, Погибшие.
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