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В Индии потерпел крушение пассажирский самолет, есть погибшие
Новости мира: В Мумбаи 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета потерпел крушение и упал на строительную площадку, погибло не менее 6 человек
В Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Daily Mail.
"По меньшей мере шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мумбаи, Индия", - говорится в сообщении.
12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар.
Все четыре человека на борту - пилот, второй пилот и два инженера по техническому обслуживанию воздушных судов - погибли, кроме них погибли еще два человека, которые находились в момент катастрофы на земле.
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Причина катастрофы пока неизвестна.
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