В Индии потерпел крушение пассажирский самолет, есть погибшие

В Мумбаи потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Daily Mail.

"По меньшей мере шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мумбаи, Индия", - говорится в сообщении.

12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар.

Все четыре человека на борту - пилот, второй пилот и два инженера по техническому обслуживанию воздушных судов - погибли, кроме них погибли еще два человека, которые находились в момент катастрофы на земле.

Причина катастрофы пока неизвестна.