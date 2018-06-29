Оползни и наводнения во Вьетнаме: погибли десятки человек

В результате наводнения и оползней в Северном Вьетнаме погибли как минимум 22 человека. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Xinhua.

"Наводнения и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человек, девять пропали без вести", - говорится в сообщении.

В частности, в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пять жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь.

Также в агентстве рассказывают, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон-Ла.

Напомним, в Северном Вьетнаме зафиксированы наводнения и оползни в результате проливных дождей.