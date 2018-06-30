В Японии спустя несколько секунд после запуска взорвалась ракета (Видео)

Запуск проводился возле поселка Таики на острове Хоккайдо. Ракета пролетела несколько десятков метров, после чего из двигателя пошел дым, она взорвалась, обломки упали на стартовую площадку. После падения ракеты из-за взрыва на стартовой площадке начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был своевременно потушен. Компания устанавливает причины взрыва. Предыдущий запуск ракеты Momo прошел в июле 2017 года. Тогда двигатель снаряда был аварийно отключен, ракета упала в 8 км от берега.