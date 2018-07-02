В Бангладеш произошла авиакатастрофа

Самолет ВВС Бангладеш разбился при выполнении ночного учебного полета в округе Джессор. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Bangla Tribune.

"При крушении тренировочного самолета Военно-воздушных сил Бангладеш на юго-западе страны погибли два пилота", - говорится в сообщении. Крушение самолета K-8W произошло в округе Джессор. Он взлетел с базы Военно-воздушных сил для совершения ночных учебных полетов.