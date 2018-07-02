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В Бангладеш произошла авиакатастрофа

K-8W ВВС Бангладеш
07:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Во время ночного учебного полета разбился самолет ВВС Бангладеш, оба пилота погибли.

Самолет ВВС Бангладеш разбился при выполнении ночного учебного полета в округе Джессор. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Bangla Tribune.

"При крушении тренировочного самолета Военно-воздушных сил Бангладеш на юго-западе страны погибли два пилота", - говорится в сообщении. Крушение самолета K-8W произошло в округе Джессор. Он взлетел с базы Военно-воздушных сил для совершения ночных учебных полетов.

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Все по теме:

Новости мира, K-8W, Авиакатастрофа, Бангладеш, Полет, Учебный полет.
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