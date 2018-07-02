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На Южную Корею обрушился тайфун
Новости мира: Один человек погиб и один пропал без вести в результате ливней, которые принес на юго-западное побережье Кореи тайфун "Прапирун".
Южная Корея в воскресенье пострадала от мощных ливней, вызванных приближением к юго-западному побережью страны тайфуна "Прапирун". В результате сложных погодных условий по меньшей мере один человек пропал без вести, еще один погиб, сообщает The Korea Herald.
Фото: Facebook
В общей сложности 33 рейса в восьми аэропортах по всей стране были отменены. Сильные дожди вызвали наводнения во многих районах. Ранее в Индии 69 человек стали жертвами проливных дождей.
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