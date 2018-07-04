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Состояние здоровья императора Японии Акихито улучшилось

Акихито
07:55 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Состояние здоровья императора Японии Акихито, которому в начале этой недели врачи прописали постельный режим.

Состояние здоровья императора Японии Акихито, которому в начале этой недели врачи прописали постельный режим, начал улучшаться. Об этом в среду объявило Управление делами императорского двора.

Отмечается, что монарх находится под наблюдением медицинских специалистов и в течение дня будет отдыхать в своих покоях во дворце. Ранее у Акихито, которому сейчас 84 года, были зафиксированы симптомы церебральной ишемии, головокружение и повышенное потоотделение.

Японская императорская чета в последнее время много путешествовала по стране, совершая прощальные поездки в преддверии отречения Акихито от престола.

Императору Акихито прописали постельный режим

Как сообщалось, недавно Император Японии находился под наблюдением врачей из-за плохого самочувствия.

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Новости мира, Акихито, Император Японии, Япония.
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