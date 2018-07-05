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В Таджикистане врачи обнаружили в теле младенца 10 иголок
Новости мира: Врачам удалось извлечь только шесть игл, причины попадания металлических игл пока не удалось установить.
Врачи Национального медицинского центра в столице Таджикистана Душанбе нашли в теле 9-месячного ребенка 10 иголок.
При рентген-обследовании медики обнаружили иглы в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка, передает Sputniknews-uz.com.
Во время первой операции врачам удалось извлечь только шесть игл, еще четыре пока находятся внутри.
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Напомним, в январе врачи нашли в теле у 11-месячного ребенка из Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились там около месяца.
Telegraf.com.ua