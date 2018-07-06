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Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде: погиб водолаз

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Водолазы
10:34 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Таиланде погиб бывший военный водолаз, который помогал в спасении группы детей, которые находятся в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон.

Ночью погиб бывший военный водолаз, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти группу детей, которые оказались в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде. Об этом сообщает ВВС.

Его работа заключалась в том, чтобы доставить кислородные баллоны детям. Водолаз нырнул, но не смог вернуться в безопасное место, из-за потери сознания от недостатка кислорода. Попытки реанимировать его были безуспешными. В больнице спустя некоторое время после инцидента констатировали его смерть.

"Это еще раз подчеркивает опасность работы в пещере. Но мы не остановим спасательную операцию", - сказал представитель спасателей Арпакорн Юконгкав.

По состоянию на сейчас в спасательной операции принимают участие около 1000 человек.

Как сообщалось, в Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.

Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.

Родные детей в ожидании новостей

Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Маск сообщил, что "с удовольствием поможет в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере".

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Все по теме:

Новости мира, Дети застряли в пещере, Затопленная пещера, Погиб водолаз, Спасательная операция, Таиланд, Тхам Луанг Нанг Нон.
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