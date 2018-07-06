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Илон Маск предложил Таиланду план по спасению застрявших в пещере футболистов

Илон Маск
15:28 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Пока нет какой-либо официальной информации от SpaceX или тайского правительства относительно этого сообщения.

Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск сообщил, что обратился к властям Таиланда с предложением отправить команду компании для помощи в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере. Об этом сказал Илон Маск в своем Twitter.

"Может быть, стоит попробовать: вставить трубку из нейлона диаметром 1м (или короче набор труб для тяжелых составных частей) через сеть пещер и раздуть воздух? Надо создать воздушный тоннель под водой в пещере. Команда SpaceX пытается коммуницировать с тайским правительством. Наша команда подключилась", - написал он.

 

Ночью погиб бывший военный водолаз, который присоединился к поисковым действиям, чтобы спасти группу детей, которые оказались в затопленной пещере Тхам Луанг Нанг Нон в Таиланде.

В Таиланде нашли живыми всех 12 детей-футболистов, которые несколько дней назад исчезли в пещере.

Пока подростков не достали из пещеры. Спасатели отмечают, что нашли их и убедились, что все пропавшие живы. Для их освобождения из пещер откачивают воду. А пока спасатели считают, что дети могут остаться в пещере еще на несколько месяцев.

Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск сообщил, что "с удовольствием поможет в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере".

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Все по теме:

Новости мира, SpaceX, Илон Маск, Спасательная операция, Таиланд, Тхам Луанг Нанг Нон, Футбольная команда.
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