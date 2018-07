Илон Маск предложил Таиланду план по спасению застрявших в пещере футболистов

Основатель электронной платежной системы PayPal, компании SpaceX и руководитель Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск сообщил, что обратился к властям Таиланда с предложением отправить команду компании для помощи в спасении тайской футбольной команды, которая застряла в пещере. Об этом сказал Илон Маск в своем Twitter.

"Может быть, стоит попробовать: вставить трубку из нейлона диаметром 1м (или короче набор труб для тяжелых составных частей) через сеть пещер и раздуть воздух? Надо создать воздушный тоннель под водой в пещере. Команда SpaceX пытается коммуницировать с тайским правительством. Наша команда подключилась", - написал он.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.

— Elon Musk (@elonmusk) 6 июля 2018 г.