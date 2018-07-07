Спасатели пробурили более 100 скважин, чтобы спасти детей из пещеры в Таиланде

Спасательные службы пробурили более 100 скважин с целью добраться до школьников и их тренера, заблокированных наводнением в пещере на севере Таиланда, однако пока не смогли пробиться к людям, сообщают в субботу западные СМИ.

"Некоторые из скважин глубиной до 400 м... но спасатели пока не могут найти место (где находятся люди - прим. ред)", - приводят СМИ слова губернатора провинции Чианграй Наронгсака Осатанакона.

"Согласно нашим оценкам, они находятся на глубине 600 м, но мы не знаем точного места", - отметил губернатор.

Отвечая на вопрос об уровне кислорода в пещере, он сказал, что спасателям удалось обеспечить подачу свежего воздуха под землю. Кроме этого, по его словам, с целью сэкономить кислород экстренные службы отозвали из грота, где находится подземная база спасателей, всех своих сотрудников, в которых нет неотложной необходимости.

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в 5 км от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

В настоящее время разрабатывается операция по их выводу на поверхность. Наиболее вероятным путем называется подводный. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.

Также ранее сообщалось о гибели отставного боевого пловца тайского спецназа, который принимал участие в спасательной операции. В сообщениях СМИ отмечалось, что гибель профессионального пловца вызывает сомнения в успехе намеченной эвакуации детей через затопленные переходы пещеры.