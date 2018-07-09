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Переговоры Азербайджана и Армении пройдут 11 июля

Флаги Азербайджан и Армения
11:36 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.politrus.com

Новости мира: Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между министрами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном пройдут 11 июля в Брюселе.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проведут 11 июля в Брюсселе встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) встретятся 11 июля в Брюсселе. Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик", - говорится в сообщении.

По данным МИД Азербайджана, на встрече будет обсуждаться "переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

Азербайджан с 1 июля начнет председательствовать в ОЧЭС

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются РФ, Франция и США. 

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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Новости мира, Азербайджан, Армения, Брюссель, Нагорно - Карабахский конфликт, Переговоры.
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