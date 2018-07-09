Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Папа Римский выразил свои соболезнования Японии

Наводнение
19:13 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Папа Римский выразил соболезнования всем пострадавшим при наводнении в Японии, а также выражает искреннюю солидарность ко всем, кого коснулась эта трагедия.

В телеграмме, посланной Государственным Секретарем, Папа Римский выразил соболезнования пострадавшим от наводнений в Японии.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Глубоко опечален, узнав о гибели и ранениях, нанесенных значительными наводнениями, вызванными проливными дождями в Японии, Папа Франциск уверяет свою искреннюю солидарность со всеми, кого коснулась эта трагедия", – отмечено в телеграмме.

На данный момент подтверждена гибель 114 человек, и более 60 считаются пропавшими без вести.

Аномальные дожди в Японии: из Киото эвакуируют людей

В послании говорится, что Папа молится об упокоении погибших, о выздоровлении раненых и об утешении всех, кто переживает траур. Вместе с тем, Папа направил слова поддержки в адрес "власти и всех людей, которые задействованы в деле поисков и оказания помощи жертвам этого стихийного бедствия", выпрашивая для всех Божьего благословения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Наводнение, Папа Римский, Происшествие, Трагедия, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

В Кыргызстане потерпел крушение военный вертолет Переговоры Азербайджана и Армении пройдут 11 июля Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за наводнений

Последние новости

Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото) Какие витамины необходимые для будущей мамы
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0