Последствия нового кровавого теракта в афганском Джелалабаде (Видео)

По меньшей мере 10 человек погибли и еще четыре получили травмы в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в восточном афганском городе Джелалабад. Об этом сообщает Al Jazeera. По предварительной информации, террорист-смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой, подъехав к КПП. Представитель губернатора провинции Нангархар сообщил, что среди жертв нападения были двое сотрудников службы безопасности. Ни одна группа пока не взяла на себя ответственность за взрыв.