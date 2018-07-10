Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены

В Таиланде спасатели освободили 12-го мальчика вместе с тренером футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере с 23 июня.

Об этом сообщает 7 News Perth.

"Все ребята и их тренер вышли из пещеры Тхам Луанг. Еще не вышли спасатель и врач", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пещерном комплексе Тхам-Луанг с 23 июня были заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, которые отправились туда на экскурсию.

Во время спасательной операции один таиландский спасатель погиб.

По состоянию на вечер 9 июля, из пещеры были спасены восемь подростков. Сегодня спасены остальные туристы.