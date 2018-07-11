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В Таиланде пещеру, из которой спасли детей, могут сделать достопримечательностью

Затопленная пещера в Таиланде
08:35 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Таиланде затепленную пещеру Кхао Луанг, из которой спасли 12 детей-футболистов и тренера, хотят сделать туристической достопримечательностью.

Пещера Кхао Луанг в Таиланде, из которой спасли 12 игроков местной юниорской футбольной команды и их тренера, может стать туристической достопримечательностью. Об этом заявил замглавы управления национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон, сообщает ABC News.

Чиновник предположил, что людям со всего света, следившим за многодневной спасательной операцией, может быть интересно вживую взглянуть на пещеру.

"В этой кризисной ситуации сегодня я не хочу говорить о работе, но я думаю, что жителям Таиланда, нам повезло, что у нас появилась мировая достопримечательность", — сказал Ворапонсатрон.

Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены

По его словам, окончательное решение примет департамент природных ресурсов. 10 июля в Таиланде прошла финальная фаза эвакуации подростков и их тренера из затопленной пещеры.

Дайверы подняли на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера.

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Все по теме:

Новости мира, Дети, Достопримечательность, Затопление, Пещера Кхао Луанг, Спасательная операция, Таиланд, Тренер.
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