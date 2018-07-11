Теракт в Пакистане: число жертв возросло

В Пакистане количество погибших в результате теракта возросло до 20, еще 65 человек получили ранения.

Об этом заявил представитель главного госпиталя в Пешаваре Зулфикар Али Бабахел, сообщает Reuters.

"Количество погибших от атаки, которая произошла прошлой ночью, достигло 20 человек. Еще 65 человек получили ранения. Кое-кто из них находится в критическом состоянии", - сообщил представитель.

Пакистанская сеть террористической группировки "Талибан" уже взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Отмечается, что взрыв произошел во время собрания политической партии "ANP", которая уже неоднократно становилась целью со стороны талибов.

Как сообщалось, по меньшей мере, двенадцать человек погибли, в том числе ведущий местный политик Харун Билур, который находился в оппозиции к движению Талибан, после того, как террорист-смертник взорвал себя на политическом собрании в Пакистане.