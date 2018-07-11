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Теракт в Пакистане: число жертв возросло

Теракт в Пакистане
10:44 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Пакистане жертвы из-за теракта возросли до 20 человек, 65 раненые за это взяла ответственность террористическая группировка "Талибан".

В Пакистане количество погибших в результате теракта возросло до 20, еще 65 человек получили ранения.

Об этом заявил представитель главного госпиталя в Пешаваре Зулфикар Али Бабахел, сообщает Reuters.

"Количество погибших от атаки, которая произошла прошлой ночью, достигло 20 человек. Еще 65 человек получили ранения. Кое-кто из них находится в критическом состоянии", - сообщил представитель.

Пакистанская сеть террористической группировки "Талибан" уже взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

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Отмечается, что взрыв произошел во время собрания политической партии "ANP", которая уже неоднократно становилась целью со стороны талибов.

Как сообщалось, по меньшей мере, двенадцать человек погибли, в том числе ведущий местный политик Харун Билур, который находился в оппозиции к движению Талибан, после того, как террорист-смертник взорвал себя на политическом собрании в Пакистане.

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Новости мира, Пакистан, политической партии ANP, Происшествие, Талибан, Теракт.
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