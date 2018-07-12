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В Китае из-за сильных дождей затопило северо-запад

Сильный дождь
16:06 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городских центров и отдельных поселков на северо-западе Китая.

Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

На многих автодорогах уезда уже прервано транспортное сообщение.

Наводнение в Японии: Количество жертв выросло до 179

Ранее мощные ливни привели к разрушению участка государственной автотрассы в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Синоптики предупредили жителей страны о надвигающемся тайфуне "Мария".

Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии, возросло до 195. 60 человек все еще числятся пропавшими без вести.

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Новости мира, Дожди, Китай, Надвижение тайфуна, Северо-запад Китая, Тайфун Мария.
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