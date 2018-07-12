В Китае из-за сильных дождей затопило северо-запад

Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

На многих автодорогах уезда уже прервано транспортное сообщение.

Ранее мощные ливни привели к разрушению участка государственной автотрассы в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Синоптики предупредили жителей страны о надвигающемся тайфуне "Мария".

Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии, возросло до 195. 60 человек все еще числятся пропавшими без вести.