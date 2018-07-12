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В Китае из-за сильных дождей затопило северо-запад
Новости мира: Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городских центров и отдельных поселков на северо-западе Китая.
Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
На многих автодорогах уезда уже прервано транспортное сообщение.
Наводнение в Японии: Количество жертв выросло до 179
Ранее мощные ливни привели к разрушению участка государственной автотрассы в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Синоптики предупредили жителей страны о надвигающемся тайфуне "Мария".
Напомним, число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Японии, возросло до 195. 60 человек все еще числятся пропавшими без вести.
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