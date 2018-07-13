Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

В Китае произошел взрыв: есть пострадавшие

Взрыв
08:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: В Китае в провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и еще 12 получили ранения.

Взрыв произошел на заводе, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

В Китае в провинции Сычуань в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и еще 12 получили ранения.

Как передает 112.ua, по данным властей округа Цзяньян, взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

 

Агенство Синьхуа сообщает о том, что все раненные находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование. Причина взрыва пока не известна. Окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

В Китае из-за сильных дождей затопило северо-запад

Согласно информации региональное бюро охраны окружающей среды, завод имеет три производственные линии: 300 тонн в год бензойной кислоты, которая используется в пищевых консервантах, и 2 тыс. тонн 5-нитроизофталевой кислоты для лекарственных средств и красителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Взрыв, Китай, Пострадавшие, Промышленность, Сычуань, Фармацевтическая промышленность.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Президент Туркменистана вместе со своим внуком зачитал рэп (Видео) Смелое спасение детей из затопленной пещеры "морскими котиками" (Видео) После покушения на мэра Азербайджана убили двоих полицейских

Последние новости

Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Для Савченко суд назначил бесплатного адвоката
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0