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Южная Корея предлагает ускорить денуклеаризацию КНДР и США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
11:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что если Северная Корея приложит больше усилий вместе с Южной Кореей и США то, это ускорит процесс денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР и США приложить все усилия для осуществления договорённостей по денуклеаризации на фоне сомнений о приверженности Северной Кореи обещанию завершить ядерную программу.

Об этом сообщает Reuters.

"Если Северная Корея будет уделять больше внимания осуществлению денуклеаризации, и если Южная Корея и Соединенные Штаты быстро предпримут всеобъемлющие соответствующие меры, весь процесс ускорится", - заявил южнокорейский президент.

Мун отметил, что если обе страны будут уважать соглашение по денуклеаризации КНДР, цель будет достигнута, несмотря на возможные трудности.

При этом президент подчеркнул, что если обещания, сделанные на сингапурском саммите, не будут выполнены, обе страны столкнутся с серьезным осуждением со стороны мировой общественности.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. Тогда было подписано заявление, которое подтвердило намерения Северной Кореи избавиться от ядерного оружия.

В конце прошлой недели государственный секретарь США Майк Помпео находился с визитом в Пхеньяне для переговоров по практической реализации договоренностей. В КНДР заявили, что диалог с Соединенными Штатами огорчает северокорейскую сторону из-за "одностороннего давления" со стороны США.

Трамп верит, что Ким Чен Ын выполнит свое обещание

Президент Трамп в свою очередь выразил уверенность, что, несмотря на сложный характер последних переговоров, северокорейская сторона выполнит договоренности.

12 июля, спустя месяц после саммита, Трамп обнародовал официальное письмо от лидера Северной Кореи, которое охарактеризовал как доказательство существенного прогресса.

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Новости мира, КНДР, Мун Чжэ Ин, США, Южная Корея.
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