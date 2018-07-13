Наводнение в Японии забрало уже свыше 200 человеческих жизней

По меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии, сообщил в пятницу японским СМИ генсек кабинета министров Есихидэ Суга.

По информации японских спасателей, 62 человека числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается. По словам Суги, в спасательной операции принимают участие около 73 тыс. сотрудников экстренных служб, полицейских и военнослужащих, которые "работают на пределе своих возможностей".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в пятницу пострадавшие от стихии районы. Это стало его второй подобной поездкой. Глава правительства, в частности, навестил пострадавших.

Также он провел встречу с правительственной рабочей группой, курирующей восстановление населенных пунктов после катастрофы. На встрече Абэ пообещал предоставить участникам восстановительных работ дополнительное финансирование.

Ранее сообщалось, что правительство Японии решило выделить из резервного фонда бюджета около $18 млн на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того, по словам премьер-министра, правительство распределит между пострадавшими районами дотации в размере $312 млн.

На минувшей неделе на центральные и юго-западные районы Японии обрушились мощные дожди, которые привели к наводнениям, выходу рек из берегов и сходу селей.