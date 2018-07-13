Наводнение в Японии забрало уже свыше 200 человеческих жизней
Новости мира: В Японии число жертв поднялось до 200 человек, 62 считаются без вести пропавших, на помощь людям отправлено 72 тыс. сотрудников.
По меньшей мере 204 человека погибли в результате наводнений в Японии, сообщил в пятницу японским СМИ генсек кабинета министров Есихидэ Суга.
По информации японских спасателей, 62 человека числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается. По словам Суги, в спасательной операции принимают участие около 73 тыс. сотрудников экстренных служб, полицейских и военнослужащих, которые "работают на пределе своих возможностей".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в пятницу пострадавшие от стихии районы. Это стало его второй подобной поездкой. Глава правительства, в частности, навестил пострадавших.
Также он провел встречу с правительственной рабочей группой, курирующей восстановление населенных пунктов после катастрофы. На встрече Абэ пообещал предоставить участникам восстановительных работ дополнительное финансирование.
Наводнение в Японии: Количество жертв выросло до 179
Ранее сообщалось, что правительство Японии решило выделить из резервного фонда бюджета около $18 млн на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Кроме того, по словам премьер-министра, правительство распределит между пострадавшими районами дотации в размере $312 млн.
На минувшей неделе на центральные и юго-западные районы Японии обрушились мощные дожди, которые привели к наводнениям, выходу рек из берегов и сходу селей.