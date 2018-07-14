Стало известно, когда выпишут спасенных из пещеры в Таиланде школьников

Двенадцать спасенных из пещеры в Таиланде школьников и их тренера по футболу выпишут из больницы 19 июля. Об этом заявил министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саколсатайадорн, сообщает агентство Reuters.

"Всех их выпишут из больницы в северном городе Чианграй в четверг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дети и их тренер хорошо восстанавливаются после испытаний, которые они пережили. У некоторых из них была пневмония, некоторые потеряли 5 кг веса, однако теперь их здоровью ничего не угрожает, рассказал министр.

В то же время тайский министр отметил, что спасенных будут ожидать определенные проблемы после выписки из больницы, в частности со славой, которую они получили после инцидента.

"Нам необходимо подготовить детей и их семьи к тому вниманию, которое будет к ним приковано, когда ребята выйдут из медицинского учреждения", — отметил Саколсатайадорн.

Как сообщалось, 23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от воды пропавшие. Их нашли через девять дней, но из-за сложностей с доступом к местонахождению спасение длилось неделю. Спасти всех удалось во вторник, 10 июля.

После этого американская независимая христианская киностудия и телевизионная студия Pure Flix заявила, что планирует снять фильм о подростках, застрявших в пещере в Таиланде.