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Количество жертв от сильных ливней в Японии достигло 209 человек

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Сильные дожди в Японии
12:29 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Японии из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями уже погибли 209 человек, еще около 40 числятся пропавшими без вести.

Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 209 человек. Об этом в пятницу объявило главное полицейское управление страны, сообщает местное издание Kyodo.

По последним данным, еще около 40 человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции.

Тысячи волонтеров со всей страны прибывают в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии. Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма, которым ливневые дожди и оползни нанесли наибольший ущерб, ожидают прибытия около 18 тысяч волонтеров, готовых оказать помощь.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тысяч затоплены. Почти 6 тысяч человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои жилища.

Наводнение в Японии забрало уже свыше 200 человеческих жизней

Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась сильнейшая жара — стрелки термометров с раннего утра держатся на отметке выше 30 градусов.

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Новости мира, Количество погибших, Наводнение в Японии, Оползни, Рост, Сильные дожди.
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