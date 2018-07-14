Количество жертв от сильных ливней в Японии достигло 209 человек

Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 209 человек. Об этом в пятницу объявило главное полицейское управление страны, сообщает местное издание Kyodo.

По последним данным, еще около 40 человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции.

Тысячи волонтеров со всей страны прибывают в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии. Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма, которым ливневые дожди и оползни нанесли наибольший ущерб, ожидают прибытия около 18 тысяч волонтеров, готовых оказать помощь.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тысяч затоплены. Почти 6 тысяч человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои жилища.

Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась сильнейшая жара — стрелки термометров с раннего утра держатся на отметке выше 30 градусов.